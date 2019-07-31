رياضة | عبد الحفيظ: المنافسة على لقب الدوري في الموسم القادم ستكون مثيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ: المنافسة على لقب الدوري في الموسم القادم ستكون مثيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي على صعوبة الدوري في الموسم المقبل وأعرب عن أمله في الاستعداد له جيداً.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : " أتمنى أن يكون هناك تقدير للمنافس ومسئوليه واشكر الجماهير على دعمهم لنا".

وأضاف:"تجربة حضور الجماهير في بطولة أمم أفريقيا كانت رائعة".

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته قائلاً :"أتمنى أن يكون الموسم المقبل قوي وسيكون موسم صعب لقوة المنافسين الذين دعموا صفوفهم ويجب أن نستعد له جيداً".