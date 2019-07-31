رياضة | محمود متولي: الانضمام للأهلي خطوة فارقة في حياتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود متولي: الانضمام للأهلي خطوة فارقة في حياتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمود متولي مدافع الأهلي الجديد بأن انضمامه للقلعة الحمراء، خطوة فارقة في حياته.

وأضاف في تصريحات لقناة "الأهلي" :"الانضمام للنادي الأهلي خطوة فارقة في حياتي سواء الانضمام لمنتخب مصر أو الانتقال لمستوى أعلى".

وتابع "الانتقال للنادي الأهلي، طموح أي لاعب في مصر لأنه نادٍ عريق".

وواصل "منتظر الدعم من الجماهير، ورسالتي لهم مواصلة مساندة الفريق لأن الفريق بدون الجمهور يكون أقل بنسبة تتخطى الـ٥٠٪؜".