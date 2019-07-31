رياضة | كيف سيكون تشكيل الزمالك مع الصفقات الجديدة؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف سيكون تشكيل الزمالك مع الصفقات الجديدة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام نادى الزمالك بإبرام العديد من الصفقات القوية خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم الفريق للموسم القادم.

ويعرض "الخليج 365 الرياضي" التشكيل المتوقع للزمالك فى حال إتمام جميع الصفقات خلال الفترة الحالية.

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : عمر جابر، محمود علاء، محمد عبد الغنى، عبدالله جمعه

خط الوسط : فرجانى ساسي، طارق حامد

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خط الوسط المهاجم : مصطفي فتحى، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم

خط الهجوم : مصطفي محمد

يذكر أن الزمالك تعاقد رسميا" مع كل من محمد أبو جبل ومحمد صبحى لتدعيم مركز حراسة المرمى، وينهى إتفاقه خلال الساعات المقبلة مع محمد عواد حارس مرمى نادى الإسماعيلي واقترب أيضاً من التعاقد مع عمر جابر ظهير الفريق السابق وبيراميدز الحالى.

وتعاقد مع الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم.

وتعاقد أيضاً مع جناح مصر المقاصة إسلام جابر وقرر عودة كل من معروف يوسف ومصطفي محمد من الإعارات.