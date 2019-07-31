رياضة | بعد تعاقد الأهلي معه.. مؤمن زكريا يوجه نصيحة لـ"متولي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تعاقد الأهلي معه.. مؤمن زكريا يوجه نصيحة لـ"متولي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث مؤمن زكريا لاعب الأهلي عن انتقال محمود متولي مدافع الإسماعيلي لصفوف القلعة الحمراء.

وأضاف في تصريحات خاصة لقناة الأهلي :"أهنئك على التعاقد مع النادي الأهلي والانضمام له".

وتابع :"متولي أمامه تحد كبير وهو لاعب مميز ولديه ثقة في نفسه وهو أمر سيساعده كثيرا وأتمنى له النجاح".

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وواصل "سيتواجد في مباراة السوبر وإفريقيا وسيدخل في الأجواء مباشرة، وأتمنى له التوفيق".

وأشار "متولي سيتواجد وسط أهله وسيلاقي ترحابًا كثيرا من الجميع داخل الأهلي".

وزاد " نصيحتي له.. اللعب في النادي الأهلي يعتبر بأن هذا هو أول موسم للاعب لأن اللعب فيه مختلف عن أي ناد أخر".

وأتم :"سنستقبل متولي بترحيب كبير وسيبدأ التدريب مباشرة لأن الفريق ليس لديه وقت كبير خاصة وأنه يستعد للمنافسات المقبلة".