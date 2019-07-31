رياضة | عبد الحفيظ : براميدز خلق روح المنافسة في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ : براميدز خلق روح المنافسة في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي بتجربة براميدز الموسم الماضي وأكد أنه خلق روح المنافسة في الدوري.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : " براميدز خلق روح المنافسة في الدوري واكتشفت في الأربع سنوات الماضية أننا عندما نصل للنقطة 74 أو 77 نفوز بالدوري، شخصية الأهلي أقوى بكثير على مر العصور".

واختتم تصريحاته قائلاً : " ولا يجوز عندما تكون معنويات وإمكانيات منافسنا منخفضة أن يقارن نفسه بنا واحترم الزمالك وجمهوره ولاعبيه ولدي صداقات كثيرة مع نجوم الزمالك".