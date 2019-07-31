رياضة | محمود متولي يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود متولي يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمود متولي مدافع النادي الأهلي الجديد بأنه لا يستطيع أن ينكر دور جماهير الإسماعيلي معه.

وأضاف في تصريحات لقناة الأهلي :"أكون إنسان ناكر للجميع لو أبخلت جمهور النادي الإسماعيلي الذي له الفضل علي".

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وتابع :"أحب الجمهور كثيرا وأتمنى الفريق يعود لمكانته وأن يكون الجمهور داعم للفريق".

وأشار :"لم أبخل على الفريق بأي نقطة والحمد لله راض عن نفسي تماما لما قدمته للإسماعيلي"

وأتم :"النادي الإسماعيلي إسم كبير وما أقدرش أقول غير هذا لأني تعلمت في البيت أن لا أنكر فضل أحد علي".