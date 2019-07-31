رياضة | محمود متولي يتحدث عن علاقته بنجوم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود متولي يتحدث عن علاقته بنجوم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمود متولي مدافع الأهلي الجديد عن اللاعبين الذين تربطهم به علاقة داخل الفريق الأحمر.

وأضاف في تصريحات لقناة الأهلي: "عمرو السولية من اللاعبين الذين أقدرهم جيدًا وله دور كبير في حياتي".

Advertisements

وتابع: "صالح جمعة ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ورمضان صبحي ومحمد هاني تعاملت معهم في المنتخبات الوطنية الشباب أو الأوليمبي".

وواصل: "العلاقة بيننا جيدة للغاية وأنا أقدرهم على المستوى الشخصي".

وزاد "التقيت عمرو جمال بالصدفة خلال ذهابي للجيم وقمت بالتقاط صورة معه".