رياضة | سيد عبد الحفيظ: لم أسمع كلمة روح الفانلة إلا في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيد عبد الحفيظ: لم أسمع كلمة روح الفانلة إلا في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي بأنه لم يسمع كلمة روح الفانلة إلا في الأهلي.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : "واجهنا الكثير من الصعوبات هذا الموسم وروح الفانلة الحمراء كانت السبب في ذلك وهذا بفضل الجمهور الذي أكد منذ مارس الماضي أننا أبطال الدوري".

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته قائلاً : " لم أسمع كلمة روح الفانلة في أي نادي ولم اسمعها إلا في الأهلي".