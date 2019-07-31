رياضة | رد ناري من سيد عبد الحفيظ على المطالبة بإقالة لاسارتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد ناري من سيد عبد الحفيظ على المطالبة بإقالة لاسارتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعجب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي من مطالبة البعض بإقالة مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق وأكد أنه واجه صعوبة هذا الموسم بالفوز باللقب.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : " مشكلة الأهلي تكون دائماً في الأهلي وتمكن من الفوز ب 41 بطولة دوري لأنه يقدر كل فرق الدوري".

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته قائلاً: " عانينا من ضغط المباريات الموسم الماضي لذلك كنا نحتاج لإقامة معسكر إسبانيا وأتعجب من مطالبة الكثيرين برحيل لاسارتي على الرغم من قدرته على قيادة الفريق للتتويج بالدوري في ظل الصعوبات التي واجهها".