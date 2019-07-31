رياضة | سيد عبد الحفيظ يسخر من رئيس الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيد عبد الحفيظ يسخر من رئيس الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سخر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي من رئيس الزمالك وأكد أن الفاشل لا يعترف بأخطائه وينسبها للسحر الأسود والأعمال.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : " رمضان صبحي تربية الأهلي وعقله أكبر من سنه والعمل الجماعي هو ما يميز الأهلي والنجاح ينسب للجميع والفشل أيضاً يتحمله الجميع".

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته قائلاً :"دائماً الفاشل لا يعترف بأخطائه وينسب فشله لمنافسه والسحر الأسود والأعمال".