الديون تضع رونالدينيو في ورطة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

منعت محكمة جنوبي البرازيل النجم رونالدينيو، مهاجم فريق برشلونة الإسباني السابق، من بيع 57 من عقاراته، بسبب “غرامة بيئية” غير مدفوعة وديون أخرى.

تقارير صحفية ذكرت أن رونالدينيو يواجه مشاكل كبيرة في الوقت الحالي، منها سحب جواز السفر الخاص به وبشقيقه، وذلك بسبب الحكم الصادر ضدهما وشركتهما العقارية نتيجة مخالفة في الإنشاءات عام 2015.

ووفقا لـ”سكاي نيوز” نقلا عن صحيفة “فولها دي ساو باولو” المحلية، فإن رونالدينيو مدين للحكومة بمبلغ 9.5 مليون ريال (نحو 2.5 مليون دولار)، وهي قيمة غرامات بيئية بعد بناء رصيف في منزل يطل على بحيرة في مدينة بورتو أليجري.

Advertisements

الصحيفة أشارت إلى أن جهات أخرى اتخذت إجراءات قضائية لاسترداد 7.8 مليون ريال (نحو مليوني دولار) في قضايا مالية أخرى، مشيرة إلى أن السلطات صادرت جواز سفر رونالدينيو حتى يتم حل النزاعات القضائية.

القاضي في بورتو أليجري قال في تصريحات نقلتها “رويترز”: إن القضية تخضع لقواعد السرية القضائية، رافضا تأكيد أو نفي أي تفاصيل حول تقرير الصحيفة.

محامي رونالدينيو، نفى أن تكون أصول اللاعب مقيدة، وقال في تصريحات له: إنه لا يمكنه التعليق على تفاصيل القضية بسبب قواعد السرية.

القضية تأتي بالتزامن مع مفاوضات من أجل عودة رونالدينيو إلى الملاعب، وهو في عمر 39 عاما.. وبعد 18 شهرا من إعلانه اعتزال كرة القدم نهائيا، حيث كشفت صحيفة “تايمز أوف مالطا” مؤخرا أن إدارة نادي بيركيركارا فتحت باب المفاوضات للتعاقد مع النجم المتوج بلقب أفضل لاعب في العالم مرتين.

رونالدينيو، المتوج بكأس العالم عام 2002، كان قد أعلن اعتزال كرة القدم في يناير 2018، علما أن آخر فريق لعب باسمه كان فلوميننزي في البرازيل.