محمد صلاح يؤدي مناسك العمرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر النجم المصري الدولي محمد صلاح، لاعب وسط مهاجم فيرق ليفربول الإنجليزي، خلال تأديته مناسك العمرة قبل توجهه إلى معسكر تدريب الفريق استعدادا للموسم الجديد.

رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، كانوا قد تداولوا صورة للنجم المصري محمد صلاح وهو يؤدي مناسك العمرة، وذلك قبل السفر إلى إنجلترا من أجل الانتظام في تدريبات “الريدز” لخوض منافسات الموسم الجديد، وهو الموسم الثالث للنجم المصري مع ليفربول.

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محمد صلاح كان قد حصل على أجازة بعد انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر في نسختها الـ 32 “مصر 2019”.

الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول كان قد اختار قائمة معسكر “إيفيان” استعدادًا للموسم الجديد، والتي تتكون من 29 لاعبًا في معسكر الفريق الذي سيتوجه إلى مدينة “إيفيان” الفرنسية لمواصلة الإعداد للموسم الجديد.

كلوب أكد أن قائمة ليفربول شهدت تواجد الخماسي أليسون بيكر، روبيرتو فيرمينو، نابي كيتا، محمد صلاح وشيردان شاكيري، بينما يغيب ريان كينت للإجهاد والذي اضطره للغياب عن مباراة أمس أمام نابولي الإيطالي.