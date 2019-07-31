الشرطة البرازيلية تعلن قرارها في قضية اتهام نيمار دا سيلفا بالاغتصاب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن مكتب المدعي العام في ساو باولو بالبرازيل، أن الشرطة البرازيلية التي تحقق في مزاعم بالاغتصاب، ضد نجم كرة القدم نيما ردا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أغلقت القضية بسبب عدم وجود أدلة.

وبحسب وكالة أنباء “فرانس برس” قالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام: إن قرار الشرطة سيتم إرساله إلى النيابة، والذي سيكون أمامه 15 يوما لتقييم القضية، وسيتم اتخاذ قرار نهائي في القضية من قبل قاض.

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الشرطة طلبت الحصول على لقطات من الكاميرا الخاصة بالفندق مكان حدوث الواقعة، حيث طلب مكتب المُدعى العام في ساو باولو الحصول على مقاطع من الكاميرا، ولم يتم إرسال شيء، لذلك تقرر إغلاق التحقيق.

السيدة التي اتهمت نيمار بالاغتصاب، وتدعى ناجيلة، يمكن لها أن تقدم طلبًا لاتخاذ مزيدًا من الإجراءات في القضية، لدى النيابة العامة، ولكن ذلك يجب أنّ يتم قِبل المُهلة القانونية التي يُقرها القانون البرازيلي قِبل مرور 15 يومًا من إنهاء التحقيقات.

يُذكر أنّ مقطع فيديو قد انتُشر بشأن تلك الواقعة، وتبين من خلاله أنّ ناجيلة هي من قامت بضرب نيمار على الوجه في البداية، على عكس تصريحاتها والتي قالت فيها إنّ اللاعب كان لطيفًا معها قِبل أنّ يقوم بالاعتداء عليها.