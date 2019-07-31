الاعتداء على ليونيل ميسي في ملهى ليلي.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، لمحاولة اعتداء في ملهى ليلي بجزيرة إيبيزا الإسبانية، خلال فترة قضائه أجازته، وتدخل رجال الأمن لحمايته

ميسي ظهر خلال مقطع فيديو مصورة وهو يدخل في شجار مع أحد الذين كانوا يتواجدون في إحدى الحفلات، قبل أن يتدخل رجال الأمن لاصطحابه إلى خارج الحفلة فيما يبدو أنه تعرض لاعتداء جسدي.

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ولم تشر الأنباء التي جاءت من إسبانيا إلى أن نجم برشلونة ارتكب أي شيء خاطئ، كما لم يعرف حتى الآن دوافع الرجل الذي هجم على اللاعب الأرجنتيني.

قائد منتخب الأرجنتين قال بعد الواقعة: “ليلة رائعة أمس في إيبيزا مع الأصدقاء، لا تعط أي اهتمام لأي شيء تقرأه لا علاقة له بالواقع، كل شيء كان رائعا الجميع عاملونا بشكل لا يصدق كما هو الحال دائما.

يشار إلى أن ميسي لم ينضم إلى جولة برشلونة في اليابان والتي لاقى خلالها الفريق الكتالوني تشيلسي الإنجليزي وفيسيل كوبي، وذلك بسبب لعبه مع منتخب بلاده في بطولة “كوبا أميركا”.