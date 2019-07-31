شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد: تنازلت عن جزء كبير من مستحقاتي المالية للانتقال للزمالك (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن محمد عواد، حارس مرمى الإسماعيلي، إتمام تعاقده مع نادي الزمالك، كاشفًا عن تنازله عن «جزء كبير من مستحقاته المالية للانضمام إلى القلعة البيضاء».

قال اللاعب لبرنامج «الزمالك اليوم»، مساء الثلاثاء: «أشكر رئيس الزمالك ورئيس الإسماعيلي على إتمام الصفقة. كل الأمور تمت، والحسم بإذن الله خلال ساعات».

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أضاف: «تنازلت عن مبلغ كبير من قيمة عقدي لإكمال قيمة الصفقة لنادي الإسماعيلي، وأتواجد في المران بداية من الخميس».

مضى قائلًا: «لا يجب أن ننسى جنش (حارس الزمالك)، هو أكثر من أخ، وهو رقم 1 في الزمالك ومكانه موجود بمجرد عودته».