شكرا لقرائتكم الكاف يغلق باب القيد أمام الاندية المصرية المشاركة في أبطال أفريقيا والكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغلق اليوم الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، باب القيد الافريقى أمام الأندية المصرية المشاركة فى النسخة الجديدة لدورى أبطال افريقيا والكونفدرالية الافريقية. كان الكاف حدد اليوم الأربعاء الموافق 31 يوليو موعدا لنهاية القيد الأفريقي للأندية المصرية الأربعة المشاركة في بطولتي الأندية الأفريقية وهي : الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري. Advertisements وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد استثنى الأندية المصرية من انتهاء موعد القيد الأفريقي المقرر 30 يونيو وأمهلها شهرا إضافيا بناء على طلب الاتحاد المصرى.

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