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توقيت مباريات اليوم الأربعاء 31-7-2019 والقنوات الناقلة | مشاركة صلاح في مباراة ليفربول وليون اليوم...

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جدول توقيت مباريات اليوم الأربعاء 31-7-2019 والقنوات الناقلة لها جوال، حيث تقام العديد من المباريات الهامة على مدار اليوم حول العالم، وذلك استعداداً للموسم الرياضي الجديد بالنسبة للدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والدوري المصري والسعودي وغيرها، هذا ومن المتوقع أن يشارك محمد صلاح في مباراة اليوم ضد ليون.

جدول مباريات اليوم

وقد أعاد ورجن كلوب المدير الفني للريدز اللاعب الجزائري ياسر العروسي لقائمة الفريق ليقوم بأداء التمرينات اللازمة في معسكر الفريق، متوجهين إلى فرنسا لخوض لقاء الليلة، وتعد هذه المباراة هي آخر المباريات الودية والتي يسعى فيها المدير الفني إلى الدفع بأمهر اللاعبين قبل المباريات الرسمية التي تبدأ الأسبوع المقبل في ، مثل انضمام أليسون بيكر، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح ونابي كيتا.

كأس أودي:-

 توتنام هوتسبر –  بايرن ميونيخ

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  • الملعب: أليانز أرينا.
  • القنوات الناقلة: beIN SPORTS 1 HD.
  • الموعد: الثامنة والنصف مساءً.

  –  فنرباهتشة

  • الملعب: أليانز أرينا.
  • القنوات الناقلة: beIN SPORTS 1 HD.
  • الموعد الساعة السادسة مساءً.

مباريات ودية:-

سالزبورج –  

  • الملعب: سالزبورج.
  • الموعد: الثامنة مساءً.

 أنجيه –  أرسنال

  • الملعب: رايموند كوبا.
  • التوقيت السابعة والنصف مساء.

موعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليون

  • الملعب ستاد جنيف.
  • التوقيت السابعة مساءً بتوقيت مصر – الثامنة بتوقيت .
  • القنوات الناقلة لمباراة  ليفربول ضد أولمبيك ليون: beIN SPORTS HD 2.
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