شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يلتقي بيدرو إيمانويل المرشح لتدريب الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقى تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز سابقًا، البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني السابق للتعاون السعودي، والمرشح لتدريب نادي الزمالك خلفًا لخالد جلال.
نشر «آل الشيخ» عبر «فيسبوك» صورة له مع «إيمانويل»، صباح الأربعاء، معقبًا: «شرفني بمنزلي في الساحل الشمالي بيدرو إيمانويل لمناقشته بمشروع جديد ومهم».
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