شكرا لقرائتكم خبر عن انقسام داخل الاتحاد السكندري بعد التعاقد مع عماد السيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ساد الانقسام داخل نادى الاتحاد السكندرى في أعقاب التعاقد مع عماد السيد، حارس الزمالك، 33 سنة، لمدة ثلاث سنوات مقبلة، لتدعيم حراسة مرمى الفريق الكروى الأول، بعد انتقال الهانى سليمان، حارس الفريق مؤخرا لسموحة.

وصبت جماهير الاتحاد غضبها على مجلس الإدارة بسبب الصفقة، على أساس أن عماد السيد لم يظهر بالمستوى الذي يؤهله للانضمام إلى زعيم الثغر، وكان السبب الرئيسى في خسارة فريقه- الزمالك- الأخيرة في مواجهة القمة أمام الأهلى بهدف مقابل لا شىء، فيما دافع طلعت يوسف، المدير الفنى للاتحاد، عن عماد السيد، مؤكدا أنه حارس موهوب ويعد من أحد أصحاب الخبرات بالدورى الممتاز، وهو الأمر الذي يؤهله لحماية عرين زعيم الثغر.

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على صعيد آخر، أبدى محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد، ارتياحه بعد إجراء قرعة منافسات البطولة العربية بالمغرب مؤخرا، وعودة ناديه لأحضان البطولة مرة أخرى بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه في النسخة الماضية ونجاحه في إقصاء فريقين بحجم الزمالك والترجى التونسى، لافتا إلى أن مواجهة العربى الكويتى في إطار منافسات دور الـ32 للبطولة العربية «كأس الملك محمد الخامس» ستكون متوازنة، لكنها في نفس الوقت ليست سهلة على الإطلاق، لاسيما أن نادى العربى الكويتى يعد واحدا من أكبر الأندية الآسيوية والعربية على الإطلاق، وعبر رئيس الاتحاد السكندرى عن ثقته الكاملة في الجهاز الفنى للاتحاد، بقيادة طلعت يوسف، وقدرات لاعبيه، وعن الصفقات الجديدة أكد رئيس النادى أن مجلس الإدارة حقق حتى الآن ثمانين بالمائة من احتياجات المدير الفنى، ولا يتبقى سوى خطوات معدودة لنكمل كافة الاحتياجات خلال فترة لا تتعدى أياما معدودة على أقصى تقدير.

من جانب آخر، بدأ مسؤولو الاتحاد في التنسيق بشأن مباراة الذهاب بين الاتحاد السكندرى والعربى الكويتى، حيث يأمل المجلس في موعد السفر للكويت والعودة السريعة، خصوصا أن الفريق سوف يلاقى الفائز من مباراة الزمالك والمقاصة في الخامس من سبتمبر، في الدور قبل النهائى لمسابقة كأس مصر لكرة القدم. وكان الاتحاد العربى لكرة القدم قد حدد الثلاثاء 27 أغسطس موعدا لمباراة الذهاب بالكويت والجمعة 27 سبتمبر موعدا لمباراة العودة بين الفريقين بالإسكندرية.

على صعيد آخر، واصل الفريق الكروى الأول مرانه على هامش معسكره ببرج العرب بعدما أنهى الفريق الفترة التدريبية الأولى، ويؤدى الفريق تدريباته على ثلاث مراحل بدنية وتدريبات الجيم في الفترة الثانية، ثم التدريب بالكرة في الفترة الثالثة.

كان الجهاز الفنى، بقيادة طلعت يوسف، قد قرر إجراء تعديل على برنامج تدريبات الفريق خلال هذا الأسبوع، حيث سيبدأ الجهاز في وضع برنامج حتى إجازة عيد الأضحى، وذلك بعد وضوح الرؤية لمباراة الفريق ببطولة الأندية العربية.