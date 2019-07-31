فلسطين تفوز على اليمن بصعوبة فى بطولة غرب آسيا

حقق المنتخب الفلسطينى فوزا غاليا على نظيره اليمنى بهدف دون رد، فى أولى مبارياته ببطولة غرب آسيا التاسعة المقامة فى العراق، فى اللقاء الذي جمعهما على استاد كربلاء ضمن مواجهات المجموعة الأولى.

هدف المباراة الوحيد سجله اللاعب ياسر حمد فى الدقيقة 26. وبتلك النتيجة يشارك المنتخب الفلسطينى صدارة المجموعة مع منتخب العراق "المستضيف"، والذى افتتح البطولة بانتضار ثمين على منتخب لبنان بهدف دون رد.

وسيلتقى فى الجولة المقبلة يوم الجمعة المقبل العراق ضد فلسطين على صدارة المجموعة، فيما سيواجه المنتخب السورى نظيره اللبنانى.