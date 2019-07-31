حقق المنتخب الفلسطينى فوزا غاليا على نظيره اليمنى بهدف دون رد، فى أولى مبارياته ببطولة غرب آسيا التاسعة المقامة فى العراق، فى اللقاء الذي جمعهما على استاد كربلاء ضمن مواجهات المجموعة الأولى.
هدف المباراة الوحيد سجله اللاعب ياسر حمد فى الدقيقة 26. وبتلك النتيجة يشارك المنتخب الفلسطينى صدارة المجموعة مع منتخب العراق "المستضيف"، والذى افتتح البطولة بانتضار ثمين على منتخب لبنان بهدف دون رد.
وسيلتقى فى الجولة المقبلة يوم الجمعة المقبل العراق ضد فلسطين على صدارة المجموعة، فيما سيواجه المنتخب السورى نظيره اللبنانى.
كانت هذه تفاصيل خبر فلسطين تفوز على اليمن بصعوبة فى بطولة غرب آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.