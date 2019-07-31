تركي آل الشيخ يجتمع مع مدرب التعاون المرشح لتدريب الزمالك

نشر المستشار تركي ال الشيخ رئيس الهيئة العامة بالترفيه بالسعودية ومالك نادي بيراميدز السابق صورة تجمعه بالمدرب البرتغالي بيدرو ايمانويل مدرب التعاون السعودي السابق والمرشح لتدريب الزمالك وكتب ال الشيخ على الصورة قائلا “شرفني بمنزلي في الساحل الشمالي بيدرو ايمانويل لمناقشته بمشروع جديد ومهم” وكان مسئولي الزمالك قد أكدوا أنهم دخلوا في مفاوضات مع بيدرو ايمانويل لتدريب الفريق وأنه وافق مبدئيا

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