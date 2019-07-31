شكرا لقرائتكم خبر عن الأخضر يرضخ.. البكر خارج قائمة غرب آسيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

منحت إدارة الكرة بالمنتخب الوطني الأول، الضوء الأخضر للنادي الأهلي لإبقاء اللاعب يزيد البكر المدافع الأيمن للفريق، وذلك بعد اختياره من قبل المدير الفني للمنتخب لتمثيل الأخضر في بطولة غرب آسيا التي تنطلق في الرابع من اغسطس القادم.

وكانت إدارة الأهلي بقيادة أحمد الصايغ تواصلت مع نظيرتها في المنتخب لتقديم مبرراتها التي استندت عليها لمحاولة إبقاء اللاعب مع الفريق لخوض مباراتي دور الـ16 من دوري أبطال آسيا أمام الهلال، بعد إصابة اللاعب سعيد المولد الذي من المتوقع غيابه عن اللقاء واللاعب عبدالله حسون الموقوف بسبب تراكم البطاقات.

من جهة أخرى، بحضور ومتابعة المشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل، ورئيس النادي المهندس أحمد الصائغ، واصل الفريق الكروي الأول تدريباته أمس، على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل، استعداداً لمواجهة الهلال (الثلاثاء) القادم ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.