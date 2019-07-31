كابيلو في الرياض.. السبتكابيلو

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) ضمن مساعي معهد إعداد القادة في تطوير الكفاءات القيادية الواعدة، يستضيف المعهد المدرب الإيطالي التاريخي فابيو كابيلو الملقب بـ «الثعلب الإيطالي» أحد أهم رموز التدريب، والذي حقق 9 بطولات دوري مع أعرق الأندية العالمية، ودوري الأبطال، وذلك يوم السبت القادم في تمام 7:30، إذ يزور المملكة للمرة الأولى للالتقاء بالكوادر الوطنية والتحدث عن تجربته

ضمن مساعي معهد إعداد القادة في تطوير الكفاءات القيادية الواعدة، يستضيف المعهد المدرب الإيطالي التاريخي فابيو كابيلو الملقب بـ «الثعلب الإيطالي» أحد أهم رموز التدريب، والذي حقق 9 بطولات دوري مع أعرق الأندية العالمية، ودوري الأبطال، وذلك يوم السبت القادم في تمام 7:30، إذ يزور المملكة للمرة الأولى للالتقاء بالكوادر الوطنية والتحدث عن تجربته الرياضية طوال الفترة الماضية.

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