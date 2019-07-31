الرائد يكسب ودية بلجيكا «بلا حارس»

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جدة - خالد شويل - فهد الحجاب (بريدة) اضطر مدرب فريق الرائد بيسنيك إلى الاستعانة بحارس أجنبي (جاك ايرز) في مباراته الودية أمام فريق جينك البلجيكي التي كسبها بثلاثة أهداف مقابل هدف - سجل أهداف الرائد المحترفان الجديدان بصفوفه المغربي جلال الداودي (هدفين)، والكاميروني ‏أرنود ديوم - لانشغال الحارس الشاب مشاري سنيورة مع منتخب الشباب في المعسكر الإعدادي في الطائف، وغياب الحارس الأساسي «دوخه» بسبب الراحة الإجبارية التي منحت له بعد تتويج منتخب الجزائر بكأس أمم أفريقيا، وعدم انضمام أحمد الرحيلي، الذي وقع أخيرا في كشوفات الرائد بعقد يمتد لموسمين.

اضطر مدرب فريق الرائد بيسنيك إلى الاستعانة بحارس أجنبي (جاك ايرز) في مباراته الودية أمام فريق جينك البلجيكي التي كسبها بثلاثة أهداف مقابل هدف - سجل أهداف الرائد المحترفان الجديدان بصفوفه المغربي جلال الداودي (هدفين)، والكاميروني ‏أرنود ديوم - لانشغال الحارس الشاب مشاري سنيورة مع منتخب الشباب في المعسكر الإعدادي في الطائف، وغياب الحارس الأساسي «دوخه» بسبب الراحة الإجبارية التي منحت له بعد تتويج منتخب الجزائر بكأس أمم أفريقيا، وعدم انضمام أحمد الرحيلي، الذي وقع أخيرا في كشوفات الرائد بعقد يمتد لموسمين.

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