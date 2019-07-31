«مين الشاطر فيهم»؟!

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) رفعت الأندية رفعت الأندية السعودية (الاتحاد، والهلال، والأهلي، والنصر) المشاركة في دور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا، قوائم أسماء اللاعبين الذين سيخوضون غمار مباريات البطولة الآسيوية، إذ علمت "الخليج 365" من مصادرها أن الاتحاد القاري منح الأندية المتأهلة لدور ربع النهائي أحقية استبدال القائمة الآسيوية بعدد أقصى 8 لاعبين محليين أو أجانب، على أن يكون منهم 5 لاعبين لأي سبب، و3 لاعبين بداعي الإصابة، وحدد الاتحاد القاري 19 من شهر أغسطس القادم موعداً نهائيا لاستبدال الأندية لقوائم اللاعبين قبل انطلاقة مباريات دور الثمانية. وكانت أندية السعودية أعلنت أسماء الرباعي الأجنبي المشاركين في مباريات دور ثمن النهائي، فيلانويفا، وخمينيز، وفيتشو، ورومارينهو من «الاتحاد»، وهيون سو، وكاريلو، وجوفينكو، وغوميز من «الهلال»، ودانييل، وسوزا، وجانيني، وعمر السومة من «الأهلي»، جونز، ومايكون، وجوليانو، وعبدالرزاق حمدالله من «النصر».



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