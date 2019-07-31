البصاص يكسب ثقة برانكو

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) أدرج مدرب الأهلي برانكو اللاعب مصطفى بصاص في قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال آسيا بعد أن نجح البصاص في كسب ثقة المدرب، عقب اجتيازه بشكل إيجابي البرنامج التأهيلي الخاص الذي خضع له اللاعب منذ بدء تدريبات الفريق الكروي الأول في النادي الأهلي بجدة، وتم استكماله في معسكر النمسا الذي اختتم الأربعاء الماضي، إذ أصبح البصاص جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق الأهلاوي بعد اكتمال جاهزيته البدنية.

أدرج مدرب الأهلي برانكو اللاعب مصطفى بصاص في قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال آسيا بعد أن نجح البصاص في كسب ثقة المدرب، عقب اجتيازه بشكل إيجابي البرنامج التأهيلي الخاص الذي خضع له اللاعب منذ بدء تدريبات الفريق الكروي الأول في النادي الأهلي بجدة، وتم استكماله في معسكر النمسا الذي اختتم الأربعاء الماضي، إذ أصبح البصاص جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق الأهلاوي بعد اكتمال جاهزيته البدنية.

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