شكرا لقرائتكم خبر عن انقسامات اتحادية حول القائمة الآسيوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

انقسم الجمهور الاتحادي ما بين مؤيد ومعارض بعد أن أعلن الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائمة اللاعبين الأربعة الأجانب المشاركين في دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، الذي سيخوضه الاتحاد أمام فريق ذوب آهن الإيراني، فالبعض طالب بوجود المهاجم الصربي ألكسندر بيروجيوفيتش، والمدافع المغربي مروان دا كوستا.

"الخليج 365" توجهت بسؤال لقائد الاتحاد السابق والمدرب الوطني عبدالله غراب عن رأيه الفني حول استعدادات الفريق وقائمة الأسماء الآسيوية حيث قال: ربما إن قائمة المحترفين الأربعة الأجانب جاءت مفاجئة لبعض الجماهير، ولكن المدرب سييرا هو الأدرى بالنقص وباحتياجات الفريق وفي ضوء ذلك اختار هؤلاء، ولو عدنا للمباريات الودية التجريبية للفريق في معسكره الأخير لوجدنا أن المدرب جرب جميع اللاعبين وأعطاهم الفرصة كاملة لإظهار ما لديهم بغض النظر عن النتائج، إلا أن الجميع أخذ فرصته في إثبات وجوده، ودعواتنا للاتحاد بالتوفيق في الآسيوية وفي باقي البطولات.

وأضاف الكابتن عبدالله غراب للعناصر الحديثة في الفريق محلية كانت أو أجنبية حيث قال: بالنسبة للاعبين المحليين فقد أثبتوا جدارتهم في الموسم الماضي مع فرقهم، وللاتحاد تجارب ناجحة مع اللاعبين القادمين من الأندية الأخرى وإن كان لم يوفق مع بعضهم في الموسم الماضي ولكن بصفة عامة النجاح دائماً يكون حليفهم، لذا فإنني متفائل خيراً فيهم، أما اللاعبان الأجنبيان لويس خمينيز وإيمليانو فيتشو فإننا يجب أن نثق في اختيارات المدرب وجاء اختياره لهما بناء على حاجة الفريق، ونجاحهما من فشلهما سيتحمله المدرب ولا أحد غيره.

وطالب غراب جماهير العميد بعدم الاستعجال بالحكم على اختيارات المدرب سييرا، فقد أثبت نجاحاته مع الفريق في المواسم الماضية ولن يخذلنا بإذن الله في هذا الموسم، متمنياً التوفيق للإدارة الاتحادية برئاسة أنمار الحائلي.