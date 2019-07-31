شكرا لقرائتكم خبر عن آدم والنمر وكمارا يقودون «الأخضر» في غرب آسيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس القائمة النهائية للمنتخب الأول التي اختارها المدرب الوطني يوسف عنبر استعدادا لبطولة غرب آسيا التي تحتضنها أربيل في العراق في شهر أغسطس القادم.

وضمت القائمة مصطفى ملائكة، وعبدالله الجدعاني، وسامي الخيبري، ومتعب المفرج، وحسان تمبكتي، ويزيد البكر، وعبدالمحسن القحطاني، ومحمد المجحد، وصالح العمري، وعبدالله الصالح، وحاتم بلال، ووسام سويد، ونايف هزازي، ومحمد الفهيد، وخالد الكعبي، وفواز الصقور، وحسين الشويش، ومحمد العمري، وعلي النمر، وعبدالكريم القحطاني، وربيع سفياني، وحسن شراحيلي، وعبدالفتاح آدم، وهارون كمارا.

وينهي المنتخب السعودي معسكره في الرياض بعد غد (الجمعة)، على أن يغادر بعدها إلى أربيل لملاقاة المنتخب الكويتي في أولى مبارياته 4 أغسطس القادم.