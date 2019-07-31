شكرا لقرائتكم خبر عن المطر ولوحات الرالي يزينان شوارع أبها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) أمل السعيد (الرياض)

ينطلق اليوم رالي عسير في جولته الافتتاحية لبطولة الراليات الصحراوية 2019، الذي يقام تحت رعاية أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، ويشرف عليه الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، ويستمر حتى الأحد القادم، حيث شهدت مدينة أبها أمطاراً غزيرة خلال اليومين الماضيين، وزاد جمال المنظر اللوحات الإعلانية للرالي التي انتشرت في غالبية طرقات المدينة.وتواكب الرالي باقة من الفعاليات المصاحبة تستهدف جميع شرائح المجتمع بدءاً من الرالي العائلي وفعاليات الدريفت والكارتينج والاوتوكروس والمسرح العائلي.

ولاقى الرالي العائلي رواجاً في يومه الثاني، وشارك فيه عدد من العائلات التي قدمت خصيصاً لاكتشاف المناطق والقرى الأثرية في المنطقة، حيث تهدف الفعالية إلى تعزيز الثقافة السياحية بتاريخ منطقة عسير، وتحفيز المشاركين من خلال الجوائز المقدمة لهم لزيارة القرى والمناطق الأثرية في المنطقة لاستكشافها.

يذكر أن 45 متسابقاً يتنافسون على لقب الجولة الافتتاحية، كما يشهد الرالي مشاركة أول امرأة في تاريخ الراليات الصحراوية في المملكة عبر مشاركة يارا شلبي من جمهورية مصر العربية الشقيقة بفئة T1.

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من جانبه، أعلن سائق فريق هنكوك للراليات سعيد الموري مشاركته في الرالي، ويدخل السائق السعودي الذي انتهى أخيرا من المشاركة في الجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط للراليات (رالي عسير) مشاركا في فئة «تي2» على متن سيارة نيسان بمساعدة ملاحه اللبناني جوزيف مطر.

ويسعى الموري الذي يشارك بدعم مجموعة بن شيهون وإطارات هنكوك لمواصلة اكتسابه مزيدا من الخبرات بعد مشاركته في الجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط للراليات التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمّان، إضافة إلى منافسته وكسب النقاط في مستهل البطولة.

وينطلق الرالي اليوم بمرحلة التسجيل النهائي للمشاركين والفحص الفني الذي من خلاله سيأخذ الموري إذن المشاركة الرسمية، على أن تقام المرحلتان الخاصتان غدا (الخميس) والجمعة، وقدم الموري شكره وتقديره إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بعد قرار دعم السائقين السعوديين في البطولة التي تنطلق في نسختها الأولى، مثنيا على جهود رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان الفيصل على تجسيدهما لدعم ولي العهد.