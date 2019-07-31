شكرا لقرائتكم الزمالك يؤكد حضور كريم بامبو موتمر اليوم لتقديمه ضمن الصفقات الجديدة للفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو الزمالك تواجد كريم بامبو، لاعب الاسماعيلي، ضمن الصفقات الجديدة فى المؤتمر الصحفى المقرر عقده ظهر اليوم الأربعاء، لتقديمه ضمن الصفقات الجديدة للأبيض فى الموسم الجديد.

وكان الزمالك قد حصل على توقيع كريم بامبو ولم يستقر بعدها الجهاز الفنى على تواجده من عدمه، قبل أن يتم الاستقرار على تواجده ضمن صفوف الأبيض فى الموسم المقبل، وتقديمه ضمن الصفقات الجديدة للفريق.

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فيما شهدت الساعات الماضية وصول المغربى محمد أوناجم إلى القاهرة برفقة مواطنه أشرف بن شرقى، وذلك ضمن الصفقات الجديدة التى أبرمتها الإدارة البيضاء لتعزيز الخط الأمامى للفريق فى الموسم الجديد.

وكان بن شرقى قد انضم إلى صفوف الزمالك من الهلال السعودى لمدة 3 مواسم، فيما انضم محمد أوناجم إلى الأبيض من الوداد المغربى.