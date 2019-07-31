شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يطالب اتحاد السلة بانهاء اجراءات التعاقد مع مايكل ديسكون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طلب مسئولى الاتحاد السكندرى من نظرائهم باتحاد السلة إنهاء اجراءات التعاقد مع الجورجى مايكل ديسكون لاعب الفريق الجديد .
وتلقى اتحاد السلة خطابا من الاتحاد السكندرى يطلبون فيه مخاطبة الاتحاد الدولى للعبة "فيبا" لإنهاء اجراءات التعاقد مع اللاعب على أن يشارك فى تدريبات الفريق فى فترة الاعداد للموسم المقبل.
يذكر أن الاتحاد تعاقد مع ديكسون الأمريكى الاصل الجورجى الجنسية لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد بعد أن تكم تجديد التعاقد مع عدد من نجوم الفريق مثل محمد طه ابراهيم ميدو واحمد عادل
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد السكندري يطالب اتحاد السلة بانهاء اجراءات التعاقد مع مايكل ديسكون... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.