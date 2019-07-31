شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يطالب اتحاد السلة بانهاء اجراءات التعاقد مع مايكل ديسكون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب مسئولى الاتحاد السكندرى من نظرائهم باتحاد السلة إنهاء اجراءات التعاقد مع الجورجى مايكل ديسكون لاعب الفريق الجديد .

وتلقى اتحاد السلة خطابا من الاتحاد السكندرى يطلبون فيه مخاطبة الاتحاد الدولى للعبة "فيبا" لإنهاء اجراءات التعاقد مع اللاعب على أن يشارك فى تدريبات الفريق فى فترة الاعداد للموسم المقبل.

Advertisements

يذكر أن الاتحاد تعاقد مع ديكسون الأمريكى الاصل الجورجى الجنسية لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد بعد أن تكم تجديد التعاقد مع عدد من نجوم الفريق مثل محمد طه ابراهيم ميدو واحمد عادل