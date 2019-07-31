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الاتحاد السكندري يطالب اتحاد السلة بانهاء اجراءات التعاقد مع مايكل ديسكون...

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جدة - عمرو شويل طلب مسئولى الاتحاد السكندرى من نظرائهم باتحاد السلة إنهاء اجراءات التعاقد مع الجورجى مايكل ديسكون لاعب الفريق الجديد .

وتلقى اتحاد السلة  خطابا من الاتحاد السكندرى يطلبون فيه مخاطبة الاتحاد الدولى للعبة "فيبا" لإنهاء اجراءات التعاقد مع اللاعب على أن يشارك فى تدريبات الفريق فى فترة الاعداد للموسم المقبل.

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يذكر أن الاتحاد تعاقد مع ديكسون الأمريكى الاصل الجورجى الجنسية لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد بعد أن تكم تجديد التعاقد مع عدد من نجوم الفريق مثل محمد طه ابراهيم ميدو واحمد عادل

 

 

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