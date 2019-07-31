رزاق سيسيه يصل الاسكندرية للانضمام لتدريبات الاتحاد السكندرى...

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جدة - عمرو شويل وصل إلى الاسكندرية الايفوارى رزاق سيسيه لاعب الزمالك المعار للاتحاد السكندرى حيث ينضم الى تدريبات زعيم الثغر بمعسكره فى برج العرب اليوم الأربعاء .
وقدم سيسيه أداء أكثر من رائع منذ قدومه لزعيم الثغر و أصبح أحد العناصر الأساسية والمؤثرة بصفوف الفريق الأول لكرة القدم وكان محل إعجاب جميع المدربين الذين تولوا القيادة الفنية لفريق الكرة كما أشاد طلعت يوسف بالإمكانات الفنية و البدنية للاعب .
سيسيه 2
سيسيه
و قد اكد محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد أن العلاقة الطيبة التى تجمعه بمرتضى منصور أنهت الصفقة بنجاح وتم الإتفاق على استمرار " سيسيه " بين صفوف زعيم الثغر على الرغم من تلقى اللاعب للعديد من العروض الداخلية و الخارجية و لكن قوة العلاقات بين الناديين هى من حسمت وجهة اللاعب فى الموسم المقبل
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