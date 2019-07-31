شكرا لقرائتكم رسميا.. محمد عواد يعلن إنضمامه للزمالك بعد إنهاء ازمته مع الإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد عواد حارس الإسماعيلي الإنضمام رسمياً لنادي الزمالك و سيتواجد فى مؤتمر الزمالك اليوم و الذى سيتم الكشف فيه عن الصفقات الجديدة.

وكشف محمد عواد فى تصريحات تليفزيونية أنه متواجد فى مقر الزمالك الآن بصحبة المستشار مرتضى منصور و قام بإنهاء إنتقاله للزمالك بعد إنتهاء أزمته مع الأسماعيلي.

وأكد عواد أنه يشكر مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان على الموافقة لرحيله للزمالك متمنياً تحقيق بطولات مع الزماكل الفترة المقبلة.