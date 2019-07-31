شكرا لقرائتكم محمود متولى: لعبت فى الإسماعيلي 8 مواسم وأطمع فى تحقيق الألقاب مع الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمود متولى مدافع الأهلي الجديد أنه لعب فى صفوف الإسماعيلي 8 مواسم لم يحقق أي بطولة خلالها ويطمع فى تحقيق الألقاب و الإنجازات مع النادي الأهلي.

تابع متولي فى تصريحات لبرنامج ملعب الأهلي ويقدمه إسلام الشاطر أن مباراة الناشئين تحت 18 سنة بالإسماعيلي أمام الأهلي كانت فاتحة خير له وتم ضمه للفريق الأول بعد تألقي فى مباراة الناشئين أمام القلعة الحمراء و لعبت وقتها كليبرو.

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كان أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادى الأهلى قد أعلن تعاقد الفريق الأحمر مع محمود متولى مدافع الإسماعيلى ابتداءً من الموسم الجديد.

يدفع الأهلى قيمة الصفقة على قسطين الأول قيمته 10 ملايين جنيه، وسيتم دفعه بمجرد توقيع العقود، والثانى 5 ملايين جنيه سيتم دفعه خلال 3 أشهر ، بالإضافة إلى استعارة أحد لاعبى الأهلى الذين سيرحلون فى فترة الانتقالات الصيفية.