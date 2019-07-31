شكرا لقرائتكم طارق محروس: انتصارات شباب اليد بفضل عزيمة اللاعبين بجانب حالة الانضباط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق محروس المدير الفني لمنتخب شباب كرة اليد المتوّج بالميدالية البرونزية في بطولة العالم الأخيرة بأسبانيا أن الانتصارات التى تحققت خلال هذه البطولة الهامة جاءت بفضل عزيمة وإصرار اللاعبين وتركيزهم بجانب حالة الانضباط التى فرضها الجهاز الفني.

وأوضح طارق محروس في تصريحات للإعلامي أحمد شوبير عب قناة "أون سبورت" أن لاعبي منتخب الشباب يتقاضون مبالغ مالية ضئيلة للغاية فاللاعب في منتخب الشباب يحصل على 400 جنيه شهرياً عبارة عن بدل انتقال.

وتابع طارق محروس: الجهاز الفني يحصل ايضاً على مقابل مالي ضئيل للغاية فـ"عامل" غرفة خلع الملابس في كرة القدم يحصل على راتب أكبر مني.

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وأوضح المدير الفني للمنتخب الشباب أنه وقع على عقد لتدريب أهلي جدة السعودي خلال الفترة المقلبة بعد إنتهاء عقده مع منتخب الشباب بنهاية مونديال اسبانيا ، مُعلقاً: مسئولو أهلي جدة تمسكوا بي كثيراً قبل إنطلاق كاس العالم لذا قررت التوقيع لهم في ظل رغبتهم الواضحة للتعاقد معي لأستعادة البطولات.

وكشف طارق محروس عن معاناته خلال تواجده مديراً فنياً لفريق الاهلي قبل موسمين تقريباً ، حيث ظهرت العديد من المشاكل بسبب عدم دعم الفريق مالياً وهو ما إنعكس سلبياً على الأداء والمنتائج.

واشاد محروس بدعم مسئولي إتحاد اليد مُتمنياً مواصلة النتائج الجيدة لمنتخبات اليد في جميع البطولات القارية والدولية.