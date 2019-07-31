شكرا لقرائتكم مرتضى: "كهربا الشيطان ركبه وبتوع الأهلي ضحكوا عليه قالوا له مش عايزينك"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، ان اتحاد الكرة المصرى خاطب الاتحاد البرتغالي والاتحاد الدولي بأن محمود كهربا عقده ساري في الزمالك لمده 3 سنوات وقال منصور في تصريحات تلفزيونية، أنه اذا طلب 200 مليون جنيه تعويض من كهربا فهذا حقه لأنه سيحقق ارباح اضعاف المبلغ فى البرتغال. وأضاف : كهربا الشيطان ركبه وضحكوا عليه وقالوا له هنجيبك الاهلي وفي النهاية قالوله امشي يالا مش عايزينك ، زي مؤمن زكريا اللي شغال عجلاتي دلوأتي

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