فيتزباتريك ضمن «التوب 10» في السباق إلى دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضمن الإنجليزي ماثيو فيتزباتريك مكانه في بطولة جولة موانئ دبي العالمية، والتي تقام في ملاعب عقارات جميرا للجولف في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بعد أن أصبح في قائمة العشرة الأوائل «التوب 10» في ترتيب «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية بفوزه بلقب بطولة «فيديكس» التي أقيمت في ولاية تينيسي الأمريكية.

وحصد بطل جولة موانئ دبي العالمية عام 2016 382 نقطة ليقفز من المركز 15 إلى المركز التاسع في ترتيب «السباق إلى دبي».

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وشارك بطل «السباق إلى دبي» 2017 تومي فليتوود المركز الرابع مع ابن بلده فيتزباتريك، لينتقل من المركز السادس إلى المركز الرابع في «السباق إلى دبي».

وانضم الشمال أيرلندي روري ماكلروي إلى الثنائي الإنجليزي في المركز الرابع. وخطى الفائز ببطولة جولة موانئ دبي العالمية مرتين خطوة كبيرة في ترتيب «السباق إلى دبي»، حيث انتقل من المركز 88 إلى المركز 41 بمجموع 832.6 نقطة.

واحتل جون راهم، الفائز بثلاث بطولات في سلسلة رولكس، المركز السابع في البطولة، ليحكم قبضته على المركز الثالث في ترتيب «السباق إلى دبي»، بينما انتقل إيان بولتر إلى المركز 11 في «السباق إلى دبي» بعد حصوله على المركز الثامن في البطولة.