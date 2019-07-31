عبد السلام: المواجهة تحد كبير ل «العنابي»

تسود حالة من الحماس والجدية تدريبات الوحدة استعداداً لمواجهة النصر السعودي يومي 5 و12 أغسطس/ آب المقبل في ذهاب وإياب دور ال 16 من دوري أبطال آسيا، والتي تمثل أحد أهم أهداف «العنابي» في الموسم الحالي.

خاض الوحدة مباراة ودية أمس أمام الاتحاد جدة السعودي، كما أكمل استعداداته الفنية للقاء الهام بعد سلسلة من التدعيمات بضم لاعب الوسط الأورغوياني ميليسي القادم من الظفرة على سبيل الإعارة لمدة عام، والظهير الأيسر الحسين صالح القادم من النصر أيضاً على سبيل الإعارة لمدة عام، إضافة إلى فواز عوانة القادم من بني ياس بنظام الإعارة.

وقيد الوحدة أيضاً في فئة المقيمين كلا من لاعب الوسط البرازيلي الشاب دودو، والهولندي الشاب شتاين نجل المدير الفني للفريق موريس شتاين، لكنهما لن يلعبا في البطولة الآسيوية.

وتسابق جمعية جماهير الوحدة الزمن خلال الفترة الحالية من أجل التحضير لمؤازرة الفريق، وبدأت في ترتيب كافة الأمور وتهيئة الأجواء المحفزة لضمان خروج الفريق بنتائج إيجابية في هذه المرحلة المفصلية من البطولة.

وحقق الوحدة نتائج لافتة في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، وتأهل إلى دور ال 16 للمرة الأولى منذ 2007، وهو يتطلع للذهاب بعيداً وتشريف كرة الإمارات التي أصبح ممثلها الوحيد.

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ومن جهته، أكد عبدالسلام جمعة مدير فريق الوحدة أن المهمة الآسيوية تعتبر تحديا كبيرا ل «العنابي» لتحقيق طموحه، بعد أن نجح في الوصول إلى دور الستة عشر لأول مرة منذ عام 2007.

وقال: «المهمة لن تكون سهلة، ومن المنتظر أن يبذل اللاعبون الجهد والعطاء في الملعب من أجل حسم المهمة والتأهل إلى دور ربع النهائي».

وأردف: «جمهور الوحدة سيحضر لدعم الفريق لأنه مدرك تماماً أهمية المساندة الجماهيرية ومردودها الإيجابي على أداء اللاعبين، كما أنني على ثقة بأن جماهير باقي الأندية ستقف خلف العنابي لتحقيق أهدافه في البطولة».

ومن جانبه، قال الهولندي موريس شتاين مدرب الوحدة: «ستكون مباراة قوية ضد خصم صعب، لكن عندما نعمل بإخلاص وكفريق عمل واحد داخل الملعب وخارجه سوف نحظى بفرصة رائعة.. وأعتقد أننا سوف نفوز».

وفي حين سيكون رباعي الوحدة الأجنبي مؤلفاً من الأرجنتيني سيباستيان تيغالي، والبرازيلي ليوناردو والكوري ريم، والأوروغوياني ميليسي، فإن قائمة النصر السعودي خلت من المغربي المميز نور الدين مرابط، وضمت المغربي عبدالرزاق حمد الله والأسترالي برادلي جونز، والبرازيلي جوليانو، ومواطنه مايكون بيريرا.