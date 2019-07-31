شكرا لقرائتكم خبر عن دوجان تلتحق بأتلتيكو مدريد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت المهاجمة الإنجليزية توني دوجان، البقاء في «الليجا» بعد انتهاء عقدها مع برشلونة، رغم عروض كثيرة، وخصوصاً من بلدها اختارت أتلتيكو مدريد محطة جديدة، لتعويض رحيل جيني هيرموزو وايستر جونزاليس. وستشكل دوجان مع الإسبانية شارلين كورال شراكة رائعة في خط هجوم بطل الليجا.
من جهته، اشترى ريال مدريد السويدية صوفيا جاكوبسن والتي ستلحق بالفريق بعد انتهاء عقدها مع مونبيليه الفرنسي، ولاعبة الوسط هي ثاني سويدية في الريال بعد كوزوفاري أصلاني.
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