شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الأهلي بالدرع ال41 مستمرة.. ومكافآت استثنائية للاعبين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

قرر مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، صرف مكافأة استثنائية للاعبيه بعد الفوز على الزمالك في مباراة القمة، التي أقيمت الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية بهدف نظيف أحرزه التونسي علي معلول، وذلك لكون المباراة بطولة في حد ذاتها، على الرغم من حسم «الأحمر» لبطولة الدوري العام عقب الفوز على المقاولون في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لتصبح مباراة القمة تحصيل حاصل.

أشاد مسؤولو الأهلي بالمجهود الكبير الذي قدمه لاعبو الفريق خلال مواجهة الزمالك رغم حسم بطولة الدوري العام قبلها، وذلك لرغبتهم في إسعاد جماهيرهم المتعطشة دائماً للفوز بالمباريات والبطولات التي يشاركون فيها، سواء على المستوى المحلي أو القاري.. كما يرتب مسؤولو الأهلي لاحتفالية في ملعب التتش للاحتفال بالدوري عقب عودة اللاعبين من الإجازة والمحدد لها 4 أيام بناء على قرار لاسارتي المدير الفني للأحمر.

في شأن مختلف، أنهى نادي الزمالك إجراءات التعاقد مع محمد أبوجبل حارس مرمى سموحة، لتدعيم مركز حراسة المرمى في الموسم الجديد، مقابل حصول النادي السكندري على الحارس الصاعد عمر صلاح وأحمد داوودا ومبلغ 13 مليون جنيه.

ويعقد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مؤتمراً صحفياً في الحادية عشرة من صباح اليوم الأربعاء، في مقر القلعة البيضاء للإعلان عن الصفقات الجديدة للفريق الأبيض والاستعدادات للموسم الجديد، كما سيشهد المؤتمر حديث مرتضى منصور عن الجلسات التي جمعته بالسويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للأبيض، أثناء فترة قيادته للفريق، قبل رحيله بعد نهاية عقده بنهاية شهر مايو/ أيار الماضي، وأسباب إقالة خالد جلال، الذي تولى القيادة الفنية للأبيض خلفاً للمدير الفني السويسري، حيث قاد الفريق في 4 مباريات أمام الإنتاج الحربي والجونة والإسماعيلي والأهلي على الترتيب، حقق خلالها التعادل في مباراتين وفاز في أخرى وخسر أمام الأحمر في القمة 118 من الدوري الذي احتل الأبيض خلاله المركز الثاني في جدول الترتيب، إضافة إلى الحديث عن المدرب القادم للقلعة البيضاء الذي أكد أنه سيكون أجنبياً.

على صعيد متصل، تلقى الكونغولي كابونجو كاسونجو، مهاجم الزمالك المنتهية إعارته لنادي الوحدة السعودي، عرضاً من الشرطة العراقي، لضمه على سبيل الإعارة لمدة موسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مقابل 600 ألف دولار له وللأبيض، مقسمة إلى 400 ألف دولار للقلعة البيضاء و200 ألف دولار كراتب سنة له وهو ما يوازي 10 ملايين جنيه، إلا أن المهاجم الكونغولي رفض العرض المقدم له من قبل الشرطة العراقي لرغبته في العودة من جديد لصفوف النادي الأبيض.

ويأمل كاسونجو في العودة لصفوف الزمالك في الموسم الجديد، وهو ما دفعه لتأجيل حسم العروض التي تلقاها مؤخراً ومنها عرض الشرطة العراقي، على الرغم من أن الفريق العراقي سيشارك في الموسم المقبل ببطولة دوري أبطال آسيا، إضافة إلى مشاركته في النسخة المقبلة من البطولة العربية، حيث فضل المهاجم الكونغولي انتظار رأي القلعة البيضاء بشأن إعادته في الموسم الجديد، بعد انتهاء إعارته لصفوف الوحدة السعودي لمدة 6 أشهر، حيث شارك خلالها في 13 مباراة، بواقع 10 في الدوري السعودي و3 بكأس خادم الحرمين الشريفين، أحرز خلالها 4 أهداف بالدوري.

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من ناحية أخرى، قال مرتضى منصور، إن فريقه سيخوض مباراتي دور ال64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا أمام فريق ديكاداها الصومالي في استاد القاهرة.. وأوضح في تصريحات صحفية أن الزمالك توصل لاتفاق مع النادي الصومالي على خوض مباراتي الذهاب والعودة بالقاهرة.

الأهلي يشكو مرتضى منصور

يعتزم النادي الأهلي المصري تقديم بلاغ للنائب العام، ضد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بسبب ما صدر عن الأخير من اتهامات وإهانات بحق «الأحمر».

وقال محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي في تصريحات تلفزيونية: مجلس إدارة الأهلي طلب مني تقديم بلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور، بسبب التطاول على القلعة الحمراء في برنامج الزمالك اليوم، عبر قناة المحور.. البلاغ سيتضمن الإساءات التي صدرت من قبل رئيس الزمالك ضد إدارة الأهلي والجماهير الحمراء ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

«الأحمر» يضم متولي

أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي المصري التعاقد مع محمود متولي مدافع الإسماعيلي لينضم إلى الفريق الأول لكرة القدم اعتباراً من الموسم الجديد. وذكر نادي الأهلي في بيان رسمي عبر موقعه على الإنترنت أمس الثلاثاء أن أمير توفيق بذل جهوداً كبيرة لإنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية بعد الرجوع لمحمود الخطيب رئيس النادي والمفوض بشؤون كرة القدم وذلك في إطار الخطة الكاملة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره على الصعيدين المحلي والقاري.