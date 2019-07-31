«أنتم القادة» في نادي الذيد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم نادي الذيد الثقافي الرياضي، ضمن فعاليات الملتقى الصيفي، والذي يقام برعاية مجلس الشارقة الرياضي، تحت شعار (عطلتنا غير)، مبادرة بعنوان «أنتم القادة» من خلال توزيع استبيان على اللاعبين ومنتسبي المركز الصيفي للنادي من الأشبال والناشئين لمعرفة آرائهم وميولهم حول ما هي الألعاب التي يحبون أن يمارسوها، وما هي طموحاتهم، من خلال ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة في النادي، وشمل الاستبيان كل الأنشطة الرياضية والثقافية.

وأكد سالم بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي الذيد أن الهدف من هذا الاستبيان هو معرفة توجهات الأشبال والناشئين في المستقبل، ومشاركتهم في اتخاذ القرارات المختلفة، وذلك بناء على توجيهات القيادة الرشيدة التي تهدف إلى مشاركة أبناء الوطن في وضع الخطط والبرامج، وخاصة الأنشطة والفعاليات الاجتماعية والرياضية والثقافية، لأن هذا هو عامل أساسي من عوامل النجاح.

وأضاف أن الطريق نحو صناعة البطل يكون بالكشف المبكِّر عن المواهب، فالطفل دائماً هو محور اهتمام الدول، وبمعرفة مقدار الرعاية التي يحظى بها، يمكن التنبؤ بغد المجتمعات ونهضتها وتقدمها، وقال: «ندرك أن أشبال اليوم هم شباب الغد، وهم الذين يعتمد عليهم في المستقبل في صنع الإنجازات الرياضية للوطن».