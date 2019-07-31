الصاروخ: حدث مرموق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد أحمد محمد الصاروخ، مدير مركز معلومات دبي لسباق الخيل، والذي حرص على حضور فعاليات يوم دبي الدولي لسباقات الخيول العربية، أن تطور ومكانة السباق اليوم جعلت منه حدثاً يفرض نفسه على الجميع، وقال: «نشعر بواجبنا أن نكون جزءاً من هذه التظاهرة لسباقات الخيول العربية في أوروبا، والاستفادة من الخبرات التنظيمية والفعاليات الجماهيرية المصاحبة في ترقية تجربة المركز في تسيير الأنشطة المماثلة التي يباشرها في مختلف مضامير الدولة».

وقال إن مجلة «العاديات» تحرص منذ سنوات طويلة على حضور كثير من سباقات الخيول الكبرى خارج الدولة، من خلال التغطية المكثفة، وتنسيق الجهود الإعلامية من أجل وصول الرسالة بشكل أقوى، والمركز يسعى دائماً لتقديم الجديد والمزيد في كل موسم من أجل خدمة سباقات الخيل المحلية باستقطاب الجماهير لها، ورفع اسمها في الساحة العالمية من خلال المبادرات والمسابقات التي تسهم في تحقيق تلك الغايات.