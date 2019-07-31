النصر يضم مارياني دون إعلان رسمي

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ذكر موقع «ترانسفير ماركت» الموثوق في انتقالات اللاعبين، عن تعاقد نادي النصر مع لاعب الوسط السويسري دافيد مارياني، مقابل 1.4 ملون يورو، دفعها «العميد» لناديه ليفسكي صوفيا البلغاري.

ولم يعلن نادي النصر رسمياً ضم اللاعب، علماً بأنه كان أعلن مؤخراً اكتمال أجانبه بضم كواس، وتوزي، وبافيز، والإبقاء على الإسباني نيجريدو.

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كما كان النصر أصدر في 26 يوليو/ تموز الحالي، بياناً نفى فيه بشدة مفاوضة أي لاعب محلي، أو أجنبي، وقال في بيانه «تنفي شركة النصر كل ما يثار حالياً بشأن تفاوض الشركة أو التعاقد مع لاعبين جدد، وتؤكد أن كل ما يتداول مجرد شائعات وأخبار عارية تماماً عن الصحة»، مؤكداً أن العمل كان جارياً من اجل انتهاء كل الانتقالات قبل إقامة المعسكر، لأن ذلك يصب في مصلحة الفريق وانسجامه.

على خط آخر، ودع مدافع النصر أحمد الياسي، فريقه الذي يلعب له منذ 2014 برسالة عاطفية بعد انتهاء عقده، وكتب عبر حسابه في «إنستجرام»: «ينتهي اليوم عقدي مع العميد ليبقى العهد على حبه راسخاً في القلب.. شكراً كثيرا لكل شخص ارتبطت معه في حب الأزرق».

وكان الشارقة أحد الأندية الراغبة في ضم الياسي، وقد يفتح باب المفاوضات معه مجدداً بعد انتهاء عقده رسمياً مع النصر.