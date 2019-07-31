سان جيرمان يهزم سيدني بثلاثية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهى باريس سان جيرمان الفرنسي استعداداته للموسم الجديد الذي يبدؤه في الثالث من أغسطس /‏ آب ضد رين في كأس الأبطال السنوية بين بطلي الدوري والكأس المحليين، بفوزه الكبير على سيدني الأسترالي 3-صفر في سوجو الصينية.

وبغياب النجم البرازيلي نيمار الذي لم يشارك في المباريات الاستعدادية للفريق، برز كيليان مبابي والأوروغوياني إدينسون كافاني اللذان وضعا فريق المدرب الألماني توماس توخل في المقدمة بهدفين في الشوط الأول (37 و43 على التوالي)، قبل أن يستبدل الأخير الفريق بأكمله مطلع الشوط الثاني.

وأفاد توخل بعد اللقاء بأن ليس لديه «أي جديد» بشأن نيمار رداً على سؤال حول رغبة الأخير بالعودة إلى فريقه السابق برشلونة الذي تركه في صيف 2017 ، مشدداً «بالنسبة لي، إنه لاعبنا».

وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة ال 89 حين تمكن التركي الشاب ميتيعان غوجلو من إضافة الهدف الثالث .