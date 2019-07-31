آسيا ترحب بالمشاركة في بطولة العالم للأجسام بالفجيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي نائب رئيس الاتحاد الدولي عن قارة آسيا ورئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية أن الفجيرة على أبواب تنظيم نسخة نوعية ومميزة من كافة الجوانب لبطولة العالم لبناء الأجسام والتي تستضيفها الفجيرة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وتقام في مجمع زايد الرياضي في الفجيرة.

وقال الشيخ عبدالله الشرقي في تصريحات صحفية تزامناً مع مشاركته في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي والتي انعقدت في الصين: تم توجيه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية للاتحادين الآسيوي والدولي لبناء الأجسام لحضور منافسات بطولة العالم والتي نتطلع إلى أن تكون الأقوى تنافسياً والأفضل تنظيماً بين نظيراتها بحكم الخبرة التنظيمية للجنة المنظمة، والتي تستضيفها الإمارات للمرة الأولى.

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وقال الشيخ عبدالله الشرقي: نرحب بجميع أعضاء أسرة اللعبة في مختلف دول العالم للقدوم لمجمع زايد الرياضي في الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة وبذات الوقت نتطلع لمشاركة فنية بارزة من الجميع.

وكان منتخب الإمارات قد أكمل مهمته الحالية بالفوز بست ميداليات ملونة أضيفت لرصيد الإنجازات الرياضية وذلك بواقع ميدالية ذهبية حققها عبدالله مبارك المطيري، وفضية أحمد الياسي في فئة الشباب ومحمد سبيل فيروز، وثلاث برونزيات حققها كل من عمر محمد المهيري، وبدر محمد يوسف، وخليفة برمان الحمودي.

من جهته، أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية فيصل الغيص الزعابي أن الدول التي تواجدت في المحفل الآسيوي رحبت بشكل كبير بالمشاركة في مونديال الفجيرة وتتطلع إلى ان تكون محطة تنافسية مميزة وأن الكثير من الدول أكدت مشاركتها الشفوية تمهيداً للموافقة الرسمية.