«مشهور الخالدية».. الأسرع بمضمار ولينجتون التاريخي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الجواد «مشهور الخالدية» بلقب المحطة البلجيكية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها السادسة والعشرين التي أقيمت بمضمار ولينغتون التاريخي في مدينة أوستند.

ونجح «مشهور الخالدية» العائد لإسطبلات العذبة للأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود في الفوز بسهولة بلقب السباق الذي شهد مشاركة 14 خيلاً لمسافة 1600 متر جروب «3» وبمجموع جوائز 30 ألف يورو، وحسم لقب السباق بزمن 1:54:89 دقيقة، وبفارق 5 أطوال عن مايلا دي بيبول لفردريك فروي سانت التي وقفت بالمركز الثاني، فيما حل اكويا بالمركز الثالث في السباق، وبهذا الانتصار رفع مشهور رصيد انتصاراته إلى 4 من أصل 9 مشاركات في سباقات الخيل العربية.

شهد السباق وتوج الفائزين محمد عيسى بوشهاب السويدي سفير الدولة لدى مملكة بلجيكا وسعد بن محمد العريفي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي وفيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي وعبدالمنعم أحمد علي مدير عام اسطبلات العذبة، بحضور مدرب «مشهور الخالدية» الإنجليزي كولينجتون فيليب والفارس ايكيم جيان بيرنارد.

شهد السباق حضوراً جماهيراً كبيراً بلغ 10 آلاف متفرج، وتزين مضمار ولينغتون بأعلام الدولة وشعارات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة احتفاء بيوم الإمارات في المضمار التاريخي العريق الذي تأسس عام 1883، كما شهد السباق الذي أقيم للعام الرابع على التوالي ترحيبا بلجيكيا كبيرا.

من ناحيته عبر محمد عيسى بوشهاب السويدي عن سروره بعودة سباق المحطة البلجيكية ضمن سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة من جديد وللعام الرابع على التوالي، مبيناً أن الحدث سجل نجاحات كبيرة في الأعوام السابقة، وأنه يستطيع أن يواصل رحلة حصاد الإنجازات في العام الحالي وفي السنوات المقبلة، لما يمثله من مناسبة كبيرة وعزيزة على الجميع وارتباطه باسم غال على قلوبنا، بجانب مكانته التاريخية في سباقات الخيل العربية على الصعيد العالمي.

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وقال إن الحدث يعكس رسالة الإمارات في التسامح والانفتاح على دول العالم بمحبة وسلام، من خلال مد جسور التواصل والتلاقي بين شعوب العالم أجمع.

وتقدم سعد بن محمد العريفي بالشكر والتقدير لدولة الإمارات قيادة وشعباً لاهتمامها الكبير بدعم مسيرة الخيل والرياضات التراثية وتنظيم هذه السباقات الكبيرة ضمن أجندة كأس رئيس الدولة للخيول العربية في المضامير الأوروبية والتي تساهم في تحقيق ترابط تراثنا بالحضارات الأوروبية.

وتوجه فيصل الرحماني بالتهنئة والتبريكات لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بمناسبة النجاحات والمكاسب الكبيرة التي شهدتها محطة بلجيكا الخامسة في أجندتنا لعام 2019، وحجم التفاعل الكبير على مستوى مشاركة الخيول بعدد 14 خيلاً بجانب الحضور الجماهيري الذي وصل إلى 10 آلاف متفرج.

مكانة كبيرة

أعربت نيللي فيليبوت رئيسة جمعية سباقات الخيول العربية الأصيلة في بلجيكا عن خالص شكرها وتقديرها لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة واهتمامه الكبير بدعم سباقات الخيول العربية في كافة دول العالم ومنها المملكة البلجيكية، مشيدة بالمكانة الكبيرة التي تحتلها كأس رئيس الدولة للخيول العربية في أوساط ملاك ومربي الخيل العربي في بلجيكا، معبرة عن فخرها بالنجاحات الكبيرة والحضور الجماهيري المميز والمستوى الذي شهدته الأشواط، معربة عن اعتزازها باحتضان مضمار ولينغتون حدثاً بهذه القيمة التاريخية والمكانة الكبيرة للعام الرابع على التوالي، مبينة أن المشاركة القوية لأفضل الخيول العربية الأصيلة في بلجيكا وأوروبا تؤكد قوة السباق وجماهيريته الكبيرة في أوروبا.

وقالت: إن تنظيم السباق عكس عمق العلاقات التي تربط الإمارات مع مملكة بلجيكا، في ظل تفاعل الملاك والمربين بالحدث، بجانب الحضور الدبلوماسي الرفيع.