شكرا لقرائتكم خبر عن ختام ناجح للبرنامج التدريبي لأندية دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع شرطة دبي «البرنامج التدريبي لمنتسبي أندية دبي والشركات التابعة لها» الذي جاء تلبية لتوصيات «منصة التشجيع الرياضي» ويهدف إلى وضع منهجية واضحة لتوطيد العلاقة بين الأندية والجماهير.
حضر فعاليات البرنامج ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، واللواء عبدالله الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بشرطة دبي، بطي الفلاسي مدير إدارة التوعية الأمنية بشرطة دبي، محمد علي عامر المدير التنفيذي لنادي الوصل، خالد الزاهد المدير التنفيذي لنادي شباب الأهلي دبي، حيي حسن خميس البدواوي رئيس قطاع الألعاب الرياضية بنادي حتا، أحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي بالإنابة ومديرو الإدارات والأقسام بمجلس دبي الرياضي وشرطة دبي، ومديرو المراكز الإعلامية، ورؤساء الروابط الجماهيرية بالأندية.
وتحدث في اليوم الأول كل من الإعلامي حسن حبيب نائب مدير قنوات دبي الرياضية، والإعلامي كفاح الكعبي، وعلي الذكري مدير التحرير الإلكتروني في جريدة البيان، وناصر التميمي مدير إدارة التراخيص بالمجلس الوطني للإعلام، والنقيب عبدالله الشحي نائب مدير إدارة المباحث الإلكترونية بشرطة دبي.
وفي بداية البرنامج قام كل من ناصر أمان آل رحمة واللواء عبدالله الغيثي بتكريم المتحدثين في البرنامج وممثلي الأندية، كما تبادلا الدروع التذكارية للمجلس والشرطة، وألقى اللواء الغيثي كلمة أكد خلالها على أهمية هذا البرنامج الذي يجمع الأندية والمشجعين وضباط الارتباط والإعلام في مكان واحد، حيث يعد فرصة لإطلاق المبادرات الهادفة لتوحيد كافة الأطراف، وحث الأندية على إنشاء مجالس خاصة بالجمهور داخل كل ناد.
وعلى هامش البرنامج أعلن نادي الوصل عن إطلاق جلسة حوارية تقام بصورة دورية على مدار الموسم الغاية منها التواصل مع الجماهير وتعزيز العلاقة المتأصلة بين «الإمبراطور» وعشاقه بأسلوب أساسه الشفافية والمصارحة.
وستنطلق أولى هذه الجلسات الحوارية قبل بداية الموسم المحلي الجديد، وذلك في موعد يتم تحديده عقب خوض الفريق استحقاق بطولة الأندية العربية، وقبل أن تبدأ منافسات دوري الخليج العربي، ويحضر الجلسة مدرب الفريق الأول والمشرف العام على الفريق الأول ولاعبون، وعدد من الجماهير.
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