«صيفنا عيناوي» في استاد هزاع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت في استاد هزاع بن زايد فعاليات برنامج «صيفنا عيناوي»، من تنظيم مكتب شؤون الجماهير حتى الأول من أغسطس/آب المقبل بمشاركة العديد من الجهات.

اشتملت الفعاليات على دورات تدريبية ومحاضرات تثقيفية متنوعة من نادي تراث الإمارات الذي قام بدوره بإلقاء محاضرات تعريفية للناشئة عن الهوية الإماراتية والتراث المحلي والحرف الشعبية والأكلات الشعبية وغيرها من مفردات الحياة القديمة، وكذلك الرسم والأعمال والحرف اليدوية والألعاب التراثية، بجانب الخيمة التراثية، والتعريف بالعادات والتقاليد في كيفية إكرام الضيوف، ومعرض خاص بالأعمال اليدوية، وذلك على مدار يومين.

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ونظمت شرطة أبوظبي عدداً من الفعاليات المختلفة التي جذبت المشاركين، وذلك بإلقاء محاضرات توعوية عن أمن وسائل النقل، والعلاقات العامة، مع عرض لسيارة الدورية المرورية، وكيفية تلقي البلاغات والرد عليها، كما قدّمت إدارة التفتيش الأمني ال(K9) بقطاع شؤون الأمن في شرطة أبوظبي، عروضاً مشوقة للكلاب البوليسية.

وشاركت شركة العين للتوزيع بمعرض صور وتقديم محاضرة هدفت إلى تغيير العادات والسلوكيات اليومية لدى السكان، كما قام فريق التوعية بشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي بعمل عدة أنشطة للطلاب، كما تضمن البرنامج الطبي محاضرات تثقيفية صحية تركزت على التغذية ودورات الإسعافات الأولية من مجموعة صيدليات العين ومركز رنا الطبي، بينما قدم طلاب كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات في اليوم الثاني محاضرات وورشاً توعوية عن الإسعافات الأولية.

كما نظمت العين للإعلام ورشاً تدريبية في التصوير الفوتوغرافي والفيديو، وقدم فريق الرماية بشركة نادي العين للألعاب الرياضية تدريبات عملية على لعبة القوس والسهم.