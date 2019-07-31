شكرا لقرائتكم خبر عن نجاحات جماهيرية ورياضية واسعة لسباق دبي الدولي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

سجلت النسخة ال 38 من سباق دبي الدولي للخيول العربية الذي أقيم برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، في ضيافة مضمار نيوبري البريطاني، نجاحاً كبيراً وحضوراً جماهيرياً غير مسبوق، حيث احتشد عشرات الآلاف من الجمهور من كافة الجنسيات، الأمر الذي زاد الحدث جمالاً منذ بداية المهرجان حتى نهايته، ليؤكد السباق أنه أصبح محطة جذب كبيرة للأسر والعائلات.

رسّخت جائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول العربية الأصيلة التي أسسها ويرعاها سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، منذ انطلاقتها الأولى بمضمار فرانكفورت ألمانيا عام 1997، موقعها الرائد في نشر رقعة السباقات العربية عالمياً، وحققت انتشاراً واسعاً منذ أن وجه سموه اللجنة المنظمة بتحويلها إلى حدث مهرجاني كبير يضم العديد من الفعاليات الترفيهية والعائلية من أجل إكساب السباقات العربية بعداً جماهيرياً.

وبالفعل نجحت اللجنة المنظمة لسباقات الجائزة برئاسة ميرزا الصايغ، وعضوية عبدالله الأنصاري ومسعود محمد صالح وتوفيق الداعوق ومحمد طه، في تحقيق شعبية كبيرة للسباقات العربية أينما حط ركب الجائزة رحاله شرقاً وغرباً.

وحظيت القارة الأوروبية بنصيب وافر في برنامج سباقات الجائزة لعام 2019، حيث استضافت إيطاليا الجائزة يوم ال 28 من إبريل /‏ نيسان الماضي، ثم السويد يوم ال 16 من يونيو /‏ حزيران الماضي، تلتها هولندا في ال 30 من يونيو /‏ حزيران الماضي، ثم فرنسا في ال 2 من يوليو/‏ تموز الحالي، قبل أن تصل الجائزة إلى محطتها الرئيسية بمضمار نيوبري في النسخة ال 38 من سباق دبي الدولي للخيول العربية الأصيلة.

ويرى المراقبون أن مهرجان نيوبري أصبح الحدث الأكبر في بريطانيا من حيث عدد الخيول العربية المشاركة أو نوعيتها، حيث يضم الحدث 3 سباقات من الفئة الأولى، وهو أمر نادر.

وأعرب جوليان ثيك المدير التنفيذي لمضمار نيوبري عن فخره بتشريف مضمار نيوبري باستضافة هذا الحفل الذي يعد الحدث الحصري الأكبر للخيول العربية في بريطانيا وأوروبا.

وأكد أن السباق بات يشكل جزءاً مهماً وحدثاً بارزاً في روزنامة سباقات المضمار، موضحاً أنهم يتطلعون إليه سنوياً، ووصف يوم دبي الدولي في نيوبري بأنه يمثل قمة أوروبية لسباقات الخيول العربية، سواء من حيث اشتماله على ثلاثة من سباقات الفئة الأولى وسباقات أخرى رفيعة، أو الجوائز المالية المجزية أو المشاركات الدولية المتعددة، وكذلك الحضور الجماهيري المكثف، والفعاليات التي تجعل منه يوماً مميزاً للعائلة.

وقال جوليان ثيك: إنه ومنذ أن تولى منصبه قبل خمس سنوات لاحظ أن السباق اليوم بات يستقطب أسماء دولية جديدة من حيث الخيول والملاك والمدربين والفرسان، إضافة إلى أصناف جديدة من الجماهير، وهذا جيد للحدث كما هو جيد للرياضة بشكل عام.

Advertisements

من جهته، أشاد عبدالله الأنصاري عضو اللجنة المنظمة لسباق دبي الدولي بالدعم اللامحدود الذي يقدمه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، من أجل دعم جهود تطوير الخيل العربي في كل أنحاء العالم وفي نيوبري تحديداً حتى تحول السباق إلى كرنفال احتفالي استمر على مدار 38 سنة.

وقال: «سباق دبي أصبح عيداً كبيراً، وملتقى لكل أفراد العائلة، حيث ينتظر الجميع هذا اليوم ليواصلوا تجديد علاقتهم مع الخيول العربية بشعار (الكل فائز)، خصوصاً أن اللجنة المنظمة تحرص على تقديم جوائز قيمة للجماهير».

وأشار إلى التأثيرات الإيجابية للسباق على المجتمع المحلي والعائلات التي تجد فيه نافذة للترفيه وربما الفوز بجوائز مميزة، كما أشاد بالمردود الإيجابي للمسابقات التي يشهدها السباق، خصوصاً أنها استقطبت شرائح عمرية ناشئة مطلوبة بشدة في المضمار وفي سباقات الخيل بشكل عام.

وأشاد الأنصاري بالنجاح اللافت للحدث، والذي زيّنه الحضور الجماهيري الكثيف الذي استقبلته اللجنة المنظمة للحدث بآلاف الهدايا القيمة والجوائز المجزية، وهو ما رسم السعادة على وجوه كل الجمهور والعائلات التي حرصت على متابعة السباق.

وأشاد مسعود محمد صالح عضو اللجنة المنظمة لسباق دبي الدولي للخيول العربية، بالتطور اللافت الذي يشهده المهرجان السنوي في نيوبري، مؤكداً أن الاهتمام الشديد والرعاية الكريمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، قادت السباق للتطور من عام لآخر.

وأكد مسعود محمد أن الحفل بشكل عام ظهر بصورة رائعة واستثنائية نالت إعجاب الجميع، مثمناً الجهد الكبير الذي بذلته اللجنة المنظمة في سبيل خروج السباق بشكل مشرف.

وأكد مسعود محمد أن جمهور مضمار نيوبري استمتع بيوم استثنائي اجتمعت فيه كل عناصر التفوق والنجاح من خلال الإثارة الكبيرة الحاضرة في الأشواط أو الفعاليات الاجتماعية والترفيهية المتنوعة التي جذبت الجمهور منذ وقت مبكر، مضيفاً: «الأمور لا تقتصر على الدخول المجاني، بل إن الجمهور يحصل على العديد من الهدايا عند الدخول، إضافة إلى المسابقات المتنوعة التي يجري تنظيمها».

وأعرب عن رضاه التام عن أداء اللجنة المنظمة للسباق بقيادة ميرزا الصايغ، مؤكداً أنهم يجتهدون دائماً ويبذلون أقصى جهودهم بحثاً عن الأفضل وتقديم الأجدد والأميز في كل سباق.