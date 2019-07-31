شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات الأناقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج عبدالله الأنصاري عضو اللجنة المنظمة ومسؤول المسابقات، بطلة المسابقة الشهيرة للأناقة للسيدات، وحصلت الفائزة على عطلة مميزة مدتها 3 ليال في أحد فنادق روضة الفاخرة من فئة خمس نجوم في دبي مع تذاكر من طيران الإمارات. كما جرت مسابقة مماثلة لأفضل قبعة للأطفال من الجنسين، ونال كل فائز من فئتي البنات والأولاد جهاز آيباد من أبل، وجرت أيضاً مسابقة التصوير «سيلفي».

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